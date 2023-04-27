Adana’nın Ceyhan ilçesinde cadde üzerinde bir kişinin tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Şahin Özbilen Mahallesi İlhan Egemen Darendelioğlu Bulvarı üzerinde 24 Nisan’da saat 23.40 sıralarında M.E. isimli şahsı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili Y.C.İ. ve M.A.A. isimli zanlılar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelekle adliyeye sevk edilen 2 kişiden M.A.A. tutuklanırken, Y.C. İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.