Adana’nın Ceyhan ilçesinde 668 depremzedeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da telekonferans ile katıldığı program ile TOKİ tarafından yapılan konutların anahtarları teslim edildi.

Ceyhan’da 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde evleri zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından Cumhuriyet Mahallesinde konut yapımı başlatıldı. Bugün tamamlanan 668 konut Erdoğan’ın Kahramanmaraş’tan telekonferans yardımıyla katıldığı program ile vatandaşlara teslim edildi. Programa AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Milletvekili Abullah Doğru ve parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelik, vatandaşlara anahtarlarını verdi.