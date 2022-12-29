Ceyhan Belediyesi, binden fazla eski konteyneri yenileyerek hizmete kazandırdıklarını ve 560 yeni çöp konteynerini vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi.

Ceyhan Belediyesi, binden fazla eski konteyneri yenileyerek hizmete kazandırdıklarını ve 560 yeni çöp konteynerini vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, sosyal belediyecilik örneklerine her geçen gün yenisini eklediklerini ifade ederek, Ceyhan’da devam eden hizmet seferberliğinin temizlik ayağında yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktardı.

Göreve geldiklerinde Ceyhan’da çöp konteynerlerinin çok yetersiz olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, “Ceyhan’ı karış karış çevreleyen 560 yeni çöp konteynerini vatandaşın hizmetine sunduk. Binden fazla eski çöp konteynerini de yenileyip bakımını yaptıktan sonra Ceyhan halkı için hizmete geri kazandırdık. Sevgili komşularım; bin gündür Ceyhan’da hizmet seferberliği var. Ceyhanımızda her gün 113 ton evsel atık topluyoruz. Kentimizin çeşitli noktalarına bırakılan molozları temizliyoruz. Temiz bir çevre temiz bir Ceyhan için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Yüreğini ferah tut Ceyhanlım. Emanetin emin ellerde. Emanetin güvende.”

2023 yılında Ceyhan’da yeni hizmetlerin habercisi olacaklarını kaydeden Başkan Hülya Erdem, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini de diledi.