Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ilçede yapılacak projeleri açıklarken, "Ceyhan halkının huzuru ve refahı için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ilçede yapılacak projeleri açıklarken, "Ceyhan halkının huzuru ve refahı için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Tarım ve enerji bölgesi olan Ceyhan’da atılan petrokimya tesisi temelinin yanı sıra hayata geçirilen Organize Sanayi Bölgesi ile yatırımların devam ettiğini söyleyen Başkan Erdem, “Ceyhan’ın işsizlik sorununun çözülmesini umut ediyoruz. Ceyhan’a daha çok yatırım gelmesi için belediye olarak aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Ceyhan ve Ceyhanlılar için Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yeni projeler yapılacağını açıklayan Başkan Erdem, Namık Kemal Mahallesi’nde amfi tiyatrosu bulunacak Kültür ve Sanat Meydanı, Yılankale’ye seyir tepeleri, kafeler yapacaklarını söyledi.

Yarsuvat Mahallesi’nde kadınlar, gençler için çok amaçlı kültür merkezi, Cumhuriyet Mahallesi’nde Bisiklet Evi’ni hayata geçireceklerini belirten Başkan Erdem, belediyenin işleteceği Yaşar Kemal Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi’nin de Ceyhan halkı için hizmete sunulacağını söyledi. Erdem, “Yılankale’den Ceyhan ve Adana’yı seyretme imkanı olacak. Kadınlar, gençler, çocuklar yaşam merkezinden, bisiklet evinden faydalanacak. Büyük üstat Yaşar Kemal’in adını taşıyan Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezimiz tamamlandığında ilçemize sosyokültürel alanda birçok fayda sağlayacak. Ceyhanlılara şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Hülya Erdem, Ceyhan’ın bölgenin cazibe merkezi olduğunu, bu uğurda hizmetlerin sürekliliği, Ceyhan halkının huzuru, mutluluğu ve refah artışı için aralıksız çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.