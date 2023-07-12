Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri yaşandı.

Elbistan’dan doğarak döküldüğü Akdeniz’e kadar milyonlarca insana ve doğaya yaşam kaynağı olan Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri yaşandı. Nehrin, Kalelatı Mahallesi ile aynı adı taşıyan sulama regülatörünün oluşturduğu alanda oksijensiz kaldığı sanılan balıklar telef oldu. Ölü balıkların büyük bir kısmı regülatör kapaklarının açılmasıyla oluşan akıntıyla sürüklenirken, bir kısmı da kıyıya vurdu. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgede incelemelerde bulunarak ölü balıklardan ve sudan numune aldı.

Nehirdeki ölü ve ölmek üzere olan balıkları endişeli gözlerle izleyen vatandaşlar ise, hemen her yıl Haziran-Temmuz aylarında yaşanan bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.

Yetkililer, nehrin alt kısmında yaşayan vatandaşları uyararak ölü balıkların yenmemesini söyledi.