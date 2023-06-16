Adana’nın Ceyhan ilçesinde Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi’nde kurulan anasınıfı ilk mezunlarını verdi.

Ceyhan Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi’nde, 2022-2023 eğitim öğretim yıl dönümünde eğitim vermeye başlayan anasınıfı ilk mezunlarını verdi. Sınıf öğretmenleri tarafından ‘Bilge Kaşifler’ adı verilen ana sınıfından başarıyla mezun olan öğrenciler bir restoranda düzenlenen mezuniyet balosunda anasınıfı eğitimlerini tamamlamanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Başarılı bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Anasınıfı Öğretmeni Burcu Kuru, tüm öğrencilerine eğitim hayatında başarılar dileyerek, mezuniyet anısına öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

Ceyhan Fen Lisesi olarak güzel bir yılı geride bıraktıklarını belirten Okul Müdürü Mesut Gül ise “Ceyhan Fen Lisesi’nde Hatice-Hasan Yazıcı adını taşıyan anasınıfının yapımında emeği geçen hayırsever vatandaşlarımıza ve kurum müdürlerimize teşekkür ederim. Bu yıl anasınıfımızdan ilk mezunlarımızı vermenin mutluluğu içerisindeyiz.Mezun olan tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin yaptıkları gösterileriler sahnelendi. Gösterilerinin ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri ve hediyeleri verildi.

Mezuniyet balosu hatıra fotoğraflarıyla son buldu.