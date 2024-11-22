Ceyhan Belediye Zabıtası Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerin artırdı.

Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların sağlığı ve güvenliği için kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Zincir marketlerden, fırınlara, unlu mamul satış noktalarından, kaldırım işgaline kadar bir çok alanda kontroller yapıldı.

Zabıta ekipleri, zincir marketlerde ürünlerin stand fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki uyumu kontrol etti. Vatandaşların alışveriş sırasında mağdur olmaması adına fiyat farklılıklarına izin verilmedi. Ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihleri detaylı bir şekilde incelendi. Unlu mamul satışı yapan iş yerleri ile fırınlarda hijyen standartları ve ürün kalitesi detaylı bir şekilde incelendi. İş yerlerinin sağlık koşullarına uygunluğu denetlenirken, fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen kurallarına uygunluk kontrol edildi. Eksiklik tespit edilen iş yerlerine gerekli uyarılar yapılarak, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşması sağlandı.

Yayaların kullanımına açık olması gereken kaldırımlardaki işgaller denetim altına alındı. Esnaflara, kaldırımları yayalar için serbest bırakmaları yönünde bilgilendirme yapıldı ve kurallara uyulması için gerekli önlemler alındı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yapılan denetimlerin önemine dikkat çekerek, “Halkımızın sağlığı ve güvenliği için durmaksızın çalışıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde vatandaşlarımızın hakkını ve huzurunu korumak için denetimlerini aralıksız sürdürecek. Kurallara uyan esnaflarımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.