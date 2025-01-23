Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İncirli Sahili’nde geniş temizlik çalışması yaptı.

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 82 kırsal mahallenin 75’inde kapsamlı temizlik ve bakım-onarım çalışmalarını tamamlarken, İncirli Sahili’ni de pırıl pırıl hale getirdi. Çalışmalar kapsamında sahil alanı ve çevresi detaylı bir şekilde temizlenirken, vatandaşlar yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mahallenin belediyelik olduğu dönemde bu kadar hizmet alamadıklarının altını çizen Kurtpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Çınar, Ceyhan Belediyesi ekiplerinin sahil ve çevre mahallelerde yaptığı temizlik çalışmaları için Başkan Aydar’a teşekkür etti. Çınar, “Bugün Kurtpınar, Karayılan, Karatepe, İncirli ve BOTAŞ mahallelerimizde temizlik çalışmaları yapıldı. Ceyhan Belediyesi ekibine ve Kadir Başkanıma teşekkür ediyorum. Biz, kendi belediyemiz de dahil olmak üzere, 15 yıldır böyle güzel bir temizlik görmedik. Allah razı olsun. Çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Bu yaz herkesi İncirli Plajı’na bekliyoruz”

Çevre temizliği ve doğanın korunması konusunda hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İncirli Plajı’nda yapılan çalışmayı “Ceyhan’da deniz var! Bu yaz herkesi İncirli Plajı’na bekliyoruz” notuyla paylaştı.

Başkan Aydar, “Ceyhan’ımızın her köşesini temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevreye kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızın memnuniyeti, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır” açıklamasında bulundu.