Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, çalışanlarının tüm alacaklarını ödediklerini söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, çalışanlarının tüm alacaklarını ödediklerini söyledi.

Kadrolu işçilere toplam 119 bin 713 lira hak ediş ödediklerini belirten Başkan Erdem, 135 memura da kişi başı bin 887 lira olmak üzere toplamda 254 bin 862 lira sosyal denge ödemesi yaptıklarını kaydetti. Ceyhan Belediyesi Personel AŞ’deki 417 işçiye toplu sözleşmeden kaynaklanan hak edişlerini ödediklerini vurgulayan Başkan Erdem, 417 işçiye 5 günlük tediye karşılığında kişi başı bin 26 lira olmak üzere toplamda 427 bin 963 lira ödeme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ekim ayı içerisinde hak ediş toplamı olan 802 bin 539 lirayı işçilere dağıttıklarını belirten Başkan Erdem, bu ödemeyle işçilerin tüm alacaklarını ödediklerini söyledi.

Ceyhan Belediyesi’nin tüm kaynaklarını verimli kullanmak durumunda olduklarını belirten Başkan Hülya Erdem, “Çalışma arkadaşlarımızın kıymetini bilerek hareket ediyoruz. Hiçbir çalışanımızı mağdur etmemeye özen gösteriyoruz. Ailem olarak gördüğüm Ceyhan ilçemizde hizmeti tüm kesimlere ve eşit olarak yayma gayretimizden taviz vermiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ödemelerle işçilerimizin tamamının alacaklarını ödedik. Ceyhanımız için daha güzel ve daha çeşitli hizmetler üretmek üzere planlama yapıyoruz. Her şey Ceyhan için” diye konuştu.

Belediye çalışanları ise Ceyhan Belediyesi’nde bir araya geldiği Başkan Hülya Erdem’e duyarlılığından ötürü teşekkür etti.