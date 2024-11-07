Ceyhan Belediyesi, bin 500 öğrenciyi Atatürk’ün hayatını anlatan "Mustafa” filmiyle buluşturdu.

Ceyhan Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan "Mustafa" adlı animasyon filmiyle ilçedeki 10 farklı okuldan yaklaşık bin 500 öğrenciyi sinema ile buluşturdu. Kültürel etkinlik kapsamında düzenlenen organizasyonla öğrencilere Atatürk’ün mücadelesi ve hayatı hakkında farkındalık kazandırılması amaçlandı. Belediye tarafından sağlanan araçlarla öğrenciler, okullarından öğretmenler ve veliler ile birlikte alındı. Sinema salonuna taşınan öğrencilere içecek ve kek ikramı yapılarak, etkinlik daha da keyifli hale getirildi. Öğrenciler, Atatürk’ün hayatını konu alan filmi ilgiyle izledi. Veli, öğretmen ve öğrenciler, etkinliği düzenlediği için Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a teşekkür ettiler.

"Çocuklarımız Atatürk’ün ışığında yetişsin diye çalışıyoruz"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı tarihimizle, Atatürk sevgisiyle buluşturmak, onların aydınlanmalarına katkı sunmak bizim en önemli görevlerimizden biri. Ulu önderimizin fikirleri ve mücadelesiyle yoğrulan bu topraklarda yetişen her çocuk, geleceğe umutla baksın diye çalışıyoruz. Ceyhan Belediyesi olarak gençlerimizin gelişimini destekleyecek kültürel etkinliklerimize devam edeceğiz. Bugün burada çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görmek bizler için en büyük mutluluk. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.