Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, gösterime girdiği ilk günden itibaren büyük ilgi gören ve izlenme rekorları kıran "Atatürk" filminin ikincisini de Ceyhanlılarla buluşturdu.

Gösterim, kentteki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirildi. Başkan Aydar, sinema salonunu kapatarak hemşerileriyle birlikte filmi izleme imkanı sundu.

Film etkinliğine Ceyhanlı mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, eğitimciler ve yüzlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar arasında her yaştan insanın bulunması, etkinliğe olan ilgiyi gözler önüne serdi.

Aydar, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma sürecindeki zorlu mücadelelerini anımsatarak, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitler anlatan bu filmde, onun nasıl zorluklarla mücadele ettiğini ve bu mücadeleden zaferle çıkarak Cumhuriyetimizi kurduğunu izliyoruz. Bugün bir kez daha Atatürk’ün mücadelesine tanıklık ediyoruz" dedi. Aydar, Ceyhan halkıyla bu tür kültürel etkinliklerde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.