Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, “PROWIDE: Çevrimiçi Gözetimli Sınav Yöneticisi-Yükseköğretim Kurumlarında Dijital Dönüşümü Desteklemek için İleri Düzey Eğitim Programı” başlıklı proje ile çevrimiçi eğitimin ve çevrimiçi eğitimde ölçme-değerlendirmenin geleceği konuşuldu.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı ile desteklenen ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğretim üyelerinin ortak olduğu “PROWIDE: Çevrimiçi Gözetimli Sınav Yöneticisi -Yükseköğretim Kurumlarında Dijital Dönüşümü Desteklemek için İleri Düzey Eğitim Programı” başlıklı proje çerçevesinde Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen seminerde çevrimiçi eğitimin ve çevrimiçi eğitimde ölçme-değerlendirmenin geleceği konuşuldu. Hibrit bir yapıda çevrimiçi ve yüz yüze katılımcılarla gerçekleştirilen seminerde ulusal ve uluslararası 33 farklı kurumdan 75 katılımcı yer aldı.

Seminerde, çevrimiçi eğitimin ve bu eğitim türünde öğrenci performansı ile başarısının ölçme-değerlendirmesine yönelik eğilimler ve gelecek tahminleri konuşularak, yükseköğretim kurumlarının artık bünyelerinde bir “Çevrimiçi Ölçme-Değerlendirme ve Gözetimli Sınav Uzmanı” istihdam etmeleri gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca, proje de geliştirilen, bu tür bir uzmanın sahip olması gereken yeterlikler, bu yeterlikleri kazandırmaya yönelik hazırlanan çevrimiçi eğitim ve bu eğitimin 4 farklı ülkede uygulanmasına yönelik elde edilen deneyimler de paylaşılarak katılımcıların görüş ve önerilerine sunuldu. Katılımcılar, yapılan sunumların ve sonrasındaki gerçekleşen tartışmaların, etkileşimlerin kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

PROWIDE Projesi’nin kapanış toplantısı da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda proje süreçleri gözden geçirilerek projenin etkisinin artırılması ve sürdürülebilirliği hakkında stratejiler konuşuldu.

PROWIDE Projesi

PROWIDE Projesinin temel savı, yükseköğretim kurumlarında Çevrimiçi Ölçme-Değerlendirme ve Gözetimli Sınav Yöneticisi adlı yeni bir uzmanlık alanının olması gerekmesi ile ilgili. Proje ortaklığı, koordinatör kurum olan Fachhochschule des Mittelstands (Almanya), Liepaja Üniversitesi (Letonya), Universit Telematica Internazionale - UNINETTUNO (İtalya) ve Anadolu Üniversitesi olmak üzere dört yükseköğretim kurumundan ve yazılım alanında faaliyet gösteren Proctorio GmbH (Almanya) şirketinden oluşuyor.