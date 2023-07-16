Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi çevreyolunda servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.05 sıralarında Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki otomobil ile M.Ö. yönetimindeki servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü E.E. hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü E.E., sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye sevk edilmeyi reddetti. Emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.