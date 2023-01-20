Bolvadin’de polis ekipleri şüpheli araçta ruhsatsız silah ele geçirdi

Bolvadin’de polis ekipleri şüpheli araçta ruhsatsız silah ele geçirdi

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konak mahallesinde park halinde bulunan bir araçta çevreyi rahatsız eden şahısların olduğuna dâhil bir ihbar aldı. Olay yerine giden ekipler, bir erkek ve bir kadın şahsın etrafı rahatsız ettiğini tespit ettiler. Ekipler aracın kapısını açtıklarında torpido bölümünün açık olduğunu ve içerisinde silah olduğunu gördüler. Araç içerisinde olan M.B.D. isimli şahıs kendi rızası ile ruhsatız silahı ekiplere teslim ederek silahın patronuna ait olduğunu söyledi. Ekipler tarafından araç içindeki şahıslar gözaltına alınarak konu hakkında tahkikat başlatıldı.