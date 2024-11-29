Muğla’nın Bodrum ilçesinde sokak, cadde ve doğal alanlara gelişi güzel atık atan şahıs ve firmalara ceza yağmaya devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler çevre kirliliğine sebep olan şahıs ve firmaları tespit ederken geçen hafta içerisinde Gümbet Mahallesi Erguvan Sokak’ta kaldırıma hafriyat ve çeşitli atıklar atan firmaya 30 bin lira, Yalıkavak Mahallesi 6339 Sokak’ta bulunan dere yatağına inşaat atığı atmaktan 4 bin lira, Koyunbaba Mahallesi 6477 Sokak’ta kaçak döküm yaparak bir evin su basmasına neden olan firmaya 60 bin lira, Yeniköy Mahallesi 1077/3 parsel yanındaki dere yatağına toprak ve taş atıkları atanlara da 100 bin lira olmak üzere toplamda 194 bin lira cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediyesi ekipleri çevreyi kirletenlere, dere yataklarına kaçak döküm yaparak hem vatandaşların mağdur olmasına neden olan hem de doğayı kirletenlere yönelik denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevre ve doğa temizliğinin önemine dikkat çektiği açıklamasında şunları söyledi:

“Gerek doğal güzellikleriyle gerekse tarihiyle Bodrum’un bölgenin hayranlık uyandıran kentlerinden biri olduğu hepimizin malumudur. Böyle talep gören ve göz kamaştıran bir kenti temiz tutmak hem vicdani hem de toplumsal görevimiz olmak zorundadır. Biz de sorumluluklarımız gereği çevre kirliliğine sebep olan kişi ve firmaları tespit ediyor, kanuni yaptırımlarımızı uyguluyoruz. Bu konuda karalılığımızı sürdürecek, temiz bir Bodrum için elimizden geleni yapacağız”