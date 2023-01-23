Osmangazi Belediyesi, yaptığı denetimlerde yasak olan bölgelere kaçak hafriyat atıkları dökerek çevreyi kirleten kişi ve kurumları tespit ederek haklarında ceza yazıyor. Son olarak Veysel Karani Mahallesi’nde yasak olan bölgeye kaçak hafriyat döküldüğünü belirleyen zabıta ekipleri, yaptıkları çalışma sonunda firmayı tespit ederek hem ceza yazdı, hem de dökülen hafriyatı kaldırttı.

Osmangazi Belediyesi, yaptığı denetimlerde yasak olan bölgelere kaçak hafriyat atıkları dökerek çevreyi kirleten kişi ve kurumları tespit ederek haklarında ceza yazıyor. Son olarak Veysel Karani Mahallesi’nde yasak olan bölgeye kaçak hafriyat döküldüğünü belirleyen zabıta ekipleri, yaptıkları çalışma sonunda firmayı tespit ederek hem ceza yazdı, hem de dökülen hafriyatı kaldırttı.

Osmangazi Belediyesi, yasal olarak belirlenen döküm sahaları dışında ilçenin değişik yerlerine gelişigüzel malzeme, inşaat atığı, moloz veya benzeri hafriyat atıkları dökerek çevre kirliliği oluşturan ve bazı bölgelerde yol güvenliğini tehlikeye düşüren kişi veya firmaları tespit ederek Kabahatler Kanunu’na istinaden cezai işlem uyguluyor. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturan ve ilçe sınırları içindeki boş arsalara izinsiz moloz, inşaat atığı ve çöp dökenlere drone ile gece gündüz takip yapan ekipler, son olarak Veysel Karani Mahallesi’nde yasak olan bölgeye kaçak hafriyat döktüğünü belirledikleri bir firmaya bin 200 TL ceza yazdı. Ekipler, dökülen hafriyatın da bölgeden kaldırılmasını sağladı.

Zabıta ekipleri, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden gelişigüzel moloz dökümü konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uymayan kişi ve işletmeler hakkında cezai işlem uygulamaya devam edileceğini belirtti.