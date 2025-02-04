Eskişehir’de, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları çöp kutuları yerine yerlere atıp çevreyi kirletenlere, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Kabahatler Kanunu gereğince 2 bin 953 TL idari para cezası uygulayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi "Tertemiz Eskişehir" sloganıyla yola çıkarak farkındalık kampanyasına başlıyor. Temiz bir çevre ve yaşanabilir bir şehir için harekete geçen belediyeler, Eskişehirli vatandaşların da kampanyaya destek vermesini istedi. Zabıta ekipleri çevreyi kirletenlere Kabahatler Kanunu gereğince 2 bin 953 TL idari para cezası uygulayacak.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlükleri "Daha temiz bir Eskişehir" için el ele verdi. Vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasını amaçlayan zabıta ekipleri, yerlere tüküren, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları çöp kutuları yerine yerlere atanlarla ilgili idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Denetim ekipleri, 5 Şubat Çarşamba günü itibari ile çevreyi kirletenlere karşı gerekli işlemleri yapmak için düzenli olarak sahada görev başında olacak. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32/1. Maddesi gereğince 2 bin 953 TL idari para cezası uygulanacağını belirten zabıta ekipleri, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik önemli bir adım atıldığını ve yaptırımların uygulanacağını belirten yetkililer, "Duyarlı olalım, atıklarımızı çevreye değil çöp kutularına atalım. Unutmayalım, temiz bir şehir hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için el birliği ile çalışalım." açıklamasında bulundu.