Düzce’de çöp konteynırı yanına koltuk atarak çevre kirliliğine neden olan şahıs kameralardan tespit edildi. Zabıta ekipleri, kimliğini belirledikleri şahıs hakkında cezai işlem başlattı.
Düzce’de Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak’ta çevreyi kirleten bir kişi, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde tespit edildi. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çöpün kenarına koltuk atan şahsın kimliğini belirledi.
Çevre kirliliğine neden olan şahıs hakkında cezai işlem başlatıldı.
Kaynak: iha