Aydın’ın Efeler ilçesinde çevreye yayılan kötü koku sonrasında harekete geçen ekipler, kokunun geldiği eve girince günler önce hayatını kaybetmiş bir kadının cesedi ile karşılaştı. Henüz kimliği belirlenemeyen kadının ölümü ile ilgili tahkikat başlatılırken, acı olay şehirdeki apartmanlarda her geçen gün yok olmaya yüz tutan komşuluk ilişkilerinin geldiği noktayı da gözler önüne serdi.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2022 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın beşinci katındaki bir daireden çevreye kötü koku yayılmaya başladı. Kokuyu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdiven yardımı ile balkondan içeri girdi. Ekipler, içeride bir kişiyi hareketsiz buldu. Kapının açılması ile birlikte eve giren sağlık ekipleri, yerde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık bir hafta önce ölmüş olduğu tahmin edilen kadının kimliği belirlenmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Koskoca apartmanda günler önce bir kişinin hayatını kaybetmesi, olayın çevreye yayılan kötü kokudan fark edilmesi ve ölü bulunan kadının kimse tarafından tanınması da apartmanlardaki yok olan komşuluk ilişkilerini de gözler önüne serdi. Kadının cesedi olay yeri incelemesinin ardından çevredekilerin şaşkın bakışları arasında apartmandan alınarak Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.