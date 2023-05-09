Daha temiz bir çevre için İzmit Cephanelik Mesire Alanında 780 kilogram geri dönüştürülebilir malzeme ve 50 kilogram çöp toplandı.

İzmit Kent Konseyi ile iş birliği içerisinde çevreyi korumaya yönelik birçok çalışmaya imza atan İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Cephanelik Mesire Alanı çevresinde çevre temizliği ve atık toplama etkinliği gerçekleştirdi. Mesire alanı ve Kocaeli Şehir Hastanesi çevresinde bölge bölge çalışmalar gerçekleştiren ekipler, bilinçsiz bir şekilde atılan çöpleri toplayarak, hem bölgeyi temizledi hem de toplanan malzemeleri geri dönüşüme kazandırdı. Çevre temizliği ve atık toplama etkinliğinde 780 kilogram geri dönüştürülebilir malzeme ve 50 kilogram da çöp toplandı.