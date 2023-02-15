Burdur’da yaşayan 14 yaşındaki Eylül Aliye Türken, depremzedeler için yakın çevresinden para toplayarak hazırladığı yardım kolisine mektup bıraktı. Türken’in mektubunda "En büyük sevgimizle yanınızdayız. Her zorlukta yanınızda olmaya hazırız. Elimden gelse hepinizi kucaklayabilsem. Yine de siz öyle düşünün. Kocaman sarılıyorum size. Hayatta kaldığınız için teşekkürler" sözleri, okuyanları duygulandırdı.

Burdur’da yaşayan 14 yaşındaki Eylül Aliye Türken, depremzedeler için yakın çevresinden para toplayarak hazırladığı yardım kolisine mektup bıraktı. Türken’in mektubunda "En büyük sevgimizle yanınızdayız. Her zorlukta yanınızda olmaya hazırız. Elimden gelse hepinizi kucaklayabilsem. Yine de siz öyle düşünün. Kocaman sarılıyorum size. Hayatta kaldığınız için teşekkürler" sözleri, okuyanları duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremzedelerin yaralarını sarabilmek için 7 den 70 e herkes seferber olmuş durumda. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren deprem bölgesine yardımlar aralıksız olarak gönderiliyor. Deprem bölgesine gönderilen yardım kolilerinin içine bazı çocuklar da depremzedelerin acılarını paylaştıklarını bildirdikleri mektupları koydular. Burdur’da yaşayan 14 yaşındaki Eylül Aliye Türken, ailesinden ve çevresinden topladığı paralarla hazırladığı yardım kolisinin içine bir mektup bırakarak yardımının ulaşacağı depremzedeye destek mesajlarını iletti.

"Elimden gelse hepinizi kucaklayabilsem"

Eylül Aliye Türken, duygularını dile getirdiği mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili depremzede dostlarım, sevgili yardım sever dostlarım, evet hepiniz benim dostlarımsınız. Bir tek benim değil, tüm Türk Milletinin dostusunuz. Ben ve çevrem sizin yanınızda. En büyük sevgimizle yanınızdayız. Her zorlukta yanınızda olmaya hazırız. Elimden gelse hepinizi kucaklayabilsem. Yine de siz öyle düşünün. Kocaman sarılıyorum size. Hayatta kaldığınız için teşekkürler. Ben size ulaşamam ama siz bana ulaşın numaram arkada yazıyor. Hepiniz kardeşimsiniz, arkadaşım olun. Umarım ki, bu ilaçlar yaranıza merhem olur. Ben ve arkadaşlarım aldık bunları, hepinize geçmiş olsun. Sizi, bize bağışlayan rabbime şükürler olsun."

"Neler yapabileceğimi düşündüm ve sosyal medya hesabımdan bir paylaşım yaptım"

Bu fikrin nasıl oluştuğunu anlatan Eylül Aliye Türken, “Depremleri televizyonda gördüm ve boş boş oturmak hiç içime sinmiyordu, rahat edemiyordum. Neler yapabileceğimi düşündüm ve sosyal medya hesabımdan bir paylaşım yaptım. Bir yardım kampanyası olarak paylaştım, arkadaşlarım, ailem, çevrem hepsi destek oldular. Hepsinden belli bir miktar para toplayıp, bütünleştirdim. Onlarla deprem bölgelerine yardım malzemeleri aldım ve gönderdim. Hala kampanyaya para toplamaya devam ediyorum. Devletten gelen bir bursum var, bursumu bağışlıyorum. Depremzedeler için evler hazırlayıp, yerleştirilmelerine yardım ediyorum. Aldığım yardım malzemelerini güzelce paketledik, paketlerken içine bir de mektup yazmak istedim. Mektupta kendi içimden geçenlerden, duygularımdan bahsettim. Bir de numaramı bıraktım, belki ararlar, dertleşmek isterler, acılarını paylaşmak isterler diye onların yanlarında olduğumu belirtmek istedim. Umarım gönderdiğimiz yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine en güzel şekilde ulaşır" dedi.

Anne Atiye Türken ise, "Ben de biraz ona yardımcı oldum. Ailemden, komşularım herkes onu görünce bir heveslendi, herkes bağış yapmak istedi. Herkese çok çok teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.