İSTANBUL (İHA) – 4. Cerrahpaşa Pediatri Günleri, ‘Sürdürülebilir Dünya ve Çocuk’ temasıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Kongrede; çevresel faktörlerin, iklim değişikliğinin ve besinlerdeki değişimin çocuk sağlığına etkisi konuşuldu.

Bu yıl 4’üncü kez düzenlenen Cerrahpaşa Pediatri Günleri ‘Sürdürülebilir Dünya ve Çocuk’ temasıyla gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen kongrede; çevresel değişim, iklim krizi gibi nedenlerle değişen dünyanın, çocuk sağlığına etkisi konuşuldu. Bilim dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği kongrenin basın toplantısında ise aşı karşıtlığı ile mücadele, besinlerdeki pestisit ve ağır metallerin çocuk sağlığına etkisi, değişen dünyada yeni enfeksiyon tehditleri, hava kirliliği ve elektronik sigaranın çocuk sağlığına zararları gibi konular ele alındı.

"Aşılar çocukları ölümcül virüslerden koruyor"

Kongre Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek, aşıların çocukları ölümcül virüslerden koruduğuna dikkat çekerek aşı karşıtlığının sağlık açısından yol açabileceği sorunları dile getirdi. Değişen dünyada çocuk sağlığını etkileyen birçok olumsuz durum olduğunu da belirten Zeybek, ‘‘Çevresel koşulların değişmesi, savaşlar, göçler, çevre kirliliği ve beslenmenin değişmesi gibi konuları kongrede tartışıyoruz. Bu konular çocukların uzun dönemde hayatını etkiliyor. Bu sorunlara karşılık ne gibi önlemler alınabilir, bunları gündeme getirmeliyiz. Bireysel olarak kendimiz çevreye verdiğimiz zararı azaltmalıyız, organik ürünleri tüketmek gibi önlemler almalıyız. Bir de bu sorunlara dernekler aracılığıyla ve kamu olarak önlem alınmalı. Kongre sonrası da Bakanlığımıza elde ettiğimiz veriler ışığında alınacak önlemleri iletmeyi amaçlıyoruz’’ diye konuştu.

"Amacımız çocukları sağlıkla geleceğe ulaştırmak"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur da kongre ile ilgili bilgi paylaştı. Kasapçopur, ‘‘Bu yılki kongremizde yalnızca akademik bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede büyümelerini sağlamak için somut adımlar atmayı hedefliyoruz. Bizim için en büyük kaygı çocukların sağlığı. Amacımız çocukları sağlıkla geleceğe ulaştırmak. Burada karşımızda olan önemli sorunlar var. Bunlardan biri dünyanın sürdürülebilirliği. Dünyayı sürdürebilmek için de enerjide ve yaşamın her türlü alanında önlem almalıyız, farkındalığı artırmalıyız. Bir diğer sorun da çevreyi daha olumsuz duruma getiren iklim krizi. Aklımızda olan en önemli nokta yaşanabilir bir çevreyi bizden sonraki nesillere aktarmak. Buna göre yaşamımızı şekillendirmeliyiz ve çocuklarımıza sağlıklı bir dünya bırakmalıyız. Sürdürülebilir bir dünya için çocuklarımızı da geleceğe hazırlamalıyız, bu doğrultuda çocukları da eğitime katmalıyız’’ şeklinde konuştu.

"Pestisit ve ağır metaller besinleri kirletiyor"

’Besinlerdeki Pestisit ve Ağır Metallerin Nörobilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi’ başlıklı konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım da çocukların doğru ve sağlıklı beslenmesinin önemine değindi. Pestisit ve ağır metallerin besinleri kirlettiğini ifade eden Kıykım, “Suyun ve toprağın ağır metaller, pestisitler ve petrol ürünleriyle kirlenmesiyle besinlerde de benzer bir kirlilik ortaya çıktı ve doğal olarak besinlerdeki bu toksik maddelerin insan sağlığı üzerine etkileri araştırılmaya başlandı. Tıp dünyası yıllardır ağır metal ve pestisit zehirlenme vakalarını görmekte ve klinik bulgularını tanımlayabilmektedir. Ancak asıl soru düşük dozlarda uzun süre bu toksinlere maruz kalındığında hangi bulguların ortaya çıktığıdır. Yıllar içerisinde yapılan araştırmalar sonucu hem ağır metaller hem de pestisitler nörotoksik bileşenler olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Birçok durumda gebelikte annenin maruz kaldığı nörotoksin bebeğin bilişsel gelişimini etkiliyor. Erken çocukluk döneminde çok da yüksek oranda olmasa da maruziyet çocukların bilişsel fonksiyonlarını bozabildiği, düşük IQ, okul başarısında düşme, dikkat eksikliği, hafıza bozukluklar ve hatta davranış bozukluğuna da yol açabileceği bilinmektedir’’ dedi.

"İklim, hava koşulları ve ekosistemde değişim yeni enfeksiyonlara neden olan önemli faktörlerdir"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Fatma Deniz Aygün de ‘Değişen Dünyanın Yeni Enfeksiyon Tehditleri’ başlıklı konuşma yaptı. Aygün, ‘‘Tüm dünya, yakın zamanda COVID-19 pandemisi ile yeni enfeksiyon tehditlerinden birini maalesef çok yıkıcı bir şekilde deneyimlemiştir. İklim, hava koşulları ve ekosistemde değişim yeni enfeksiyonların gelişimine neden olan önemli faktörlerdir. İklim ve hava koşulları hastalık etkenlerinin yayılmasını genellikle sınırlandırmaktadır. Ne yazık ki karbon emisyonları dünyayı ısıttıkça artan sıcaklıklar, mevsimlerin uzaması, özellikle vektörlerin yani sivrisinekler, keneler, kuşlar gibi kanatlıların yaşam ve üreme döngülerinin uzamasına neden olmakta ve yayılma alanlarını etkilemektedir. Endemik olan yani belirli bir coğrafyada sınırlı olan enfeksiyon etkenleri yayılarak epidemik veya pandemik hale gelebilmektedir’’ diye konuştu.

"Hava kirliliğiyle mücadele gelecek nesillerin sağlığı için hepimizin sorumluluğudur"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hast. Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı ise ’Astım ve Solunum Sağlığı Üzerindeki Yeni Tehditler’ başlıklı konuşmasında, ‘‘Hava kirliliğini önlemek ve solunum sağlığını korumak için yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve sürdürülebilir şehir planlamalarının uygulanması artık bir zorunluluktur. Bu çözümler, yalnızca hava kirliliğini azaltmakla kalmaz, çocuklarımızın temiz bir çevrede sağlıklı bir geleceğe ulaşmasını da mümkün kılar. Hava kirliliğiyle mücadele, gelecek nesillerin sağlığı için hepimizin ortak sorumluluğudur. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji çözümleriyle temiz bir dünya oluşturabiliriz. Kararlılık ve iş birliğiyle bu hedefe ulaşmak elimizde’’ ifadelerini kullandı.