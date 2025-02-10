Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen "Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi" kongresi Kemer’de başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kongrenin gelecek nesiller açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Çevre merkezli operasyonlar yapmamız lazım. Yaptığımız işleri çevreye yönelik gerçekleştirmemizde fayda var. Antalya, dünyanın en büyük sera üretim üssüdür. Türkiye’nin neredeyse yarısının sera üretimini Antalya karşılıyor. Bu nedenle de çok fazla su kullanıyoruz. Seralarda artık suyun yetmeyeceğinin farkındayız. Artık, yağmur suyunun tabanda depolandığı çözümler aramaya başladık. TÜRÇEV’in faaliyetleri çok değerli. Antalya’ya eğitim için geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza çevre bilinci aşılamazsak başarılı olamayız. Büyük bir çevre bilinci seferberliği gerekmektedir. Bu kongre de buna bir kapı sağlayacaktır" dedi.

TÜRÇEV Başkanı Ateş ise, "Çevre çalışmalarının dünyaya yayılması için çaba sarf ediyoruz. Mavi bayrakta dünya üçüncüsüyüz. Gün geçtikçe mavi bayrak sayımız artıyor. Eko okullar programımız yedi aşamalı bir program. Çocuklarımızda çevre bilincini artırmak için çaba gösteriyoruz. Türkiye genelinde 700’e yakın okulla çalışıyoruz. TÜRÇEV’i uluslararası eğitim akademisine çevirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kongrede, iklim değişikliği, doğal kaynakların aşırı tüketimi ve biyolojik çeşitlilik kayıpları başlıkları konuşulacak.

Kemer’de bir otelde düzenlenen kongreye, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Çevre Danışmanı Lokman Atasoy, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta, Kemer protokolü, bilim insanları, kamu ve özel sektör temsilcileri, eğitimciler ve davetliler katıldı.