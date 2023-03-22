Eskişehir’de Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kaplan başkanlığında düzenlenen tanıtım toplantısında, ilçe şube müdürleri ile projede görev alacak kulüp temsilcisi öğretmenlerle bir araya gelinerek projenin amacı, içeriği ve uygulanma süreci ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

ÇEDES İl Koordinatörleri Şule Engiz Gül ve Mehmet Alıcı, projenin tanıtım toplantısında temsilci öğretmenlere projenin tanıtımı yapılarak, gaye ve hedefleri anlatılıp, her okulda Değerler Kulübü kurulması istenip, kulübün kurulma süreci, uyulacak usul ve esaslar ile yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgiler verildi.