"Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi (ÇEDES) etkinlikleri Eskişehir’de devam ediyor.

ÇEDES projesi etkinlikleri, bu kez iftar sofrasındaydı. Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "ÇEDES" (Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum) Projesi etkinlikleri Ramazan ayında da tüm hızıyla devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje ile öğrencilere verilen eğitimlerin yanı sıra manevi değerlerimizi yaşatmak adına sosyal etkinliklere de yer veriliyor. Bu çerçevede Eskişehir’deki okullarda öğrenim gören depremzede öğrencilere ve ailelerine yönelik iftar programları düzenleniyor.

Okullarda düzenlenen iftar programlarına kurum yöneticileri, proje koordinatörleri, öğretmenler, depremzede öğrenciler ve aileleri katılım sağlıyor.