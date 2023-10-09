Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric platformunun 3. Türkiye Ulusal Çalıştayını Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

HKÜ Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) koordinasyonunda gerçekleştirilen ve iki gün süren çalıştayın açılışına Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ve Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, UI GreenMetric Temsilcisi Dr. Ruki Harwahyu, HKÜ UI GreenMetric Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Tercan, ÇEVMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nebile Kızıl, üniversitelerin UI GreenMetric Temsilcileri, Sürdürülebilirlik/Kalite/Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Hedef ilk 100’e girmek

Çalıştayın açılışında katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, UI GreenMetric ve sürdürülebilirliğin bu yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, üniversite izleme ve değerlendirme ölçütleri arasına alındığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “Geçen yıl 81 hatta 82 üniversitemiz UI GreenMetric Dünya Sürdürülebilir Üniversiteler Listesinde girdi. Yeşil kampüslere sahip olan ülkemiz üniversiteleri sürdürülebilirliğe önem verdiklerini gösteriyor ve GreenMetric sıralamasında yükseliyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak ilk başvurduğumuz yıl, önceki yıl, GreenMetric’te 375. sırayı almıştık. Ertesi yıl ise, yani geçen sene, arkadaşlarımızın gayreti ile 77 basamak birden yükselerek dünyada 298. sırada yer aldık. Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 4. olduk. Bu güzel neticeler bizi hem bizi mutlu ediyor hem de ilerisi için daha da umutlandırıyor. Hedefimiz elbette her zaman bu listede kalabilmek ve GreenMetric’te ilk 100’e girmek. Ama bunu gerçekten hak etmeyi, bunun adil bir rekabet içerisinde gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var, bu nedenle Türkiye’deki ve dünyadaki iyi uygulamaları ve örnekleri birbirimizle paylaşacağımız, tecrübelerimizi birbirimize aktaracağımız bu çalıştayı üniversitemizde düzenlemekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

Türk Üniversitelerinin Greenmetrıc’e ilgisi yoğun

World University Rankings Network Kurucusu Dr. Junaidi M.A. ve alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanan ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile İlgili Küresel Uygulamalar Ders Rehberi’ kitapçığı ve 2023 Türkçe rehberinin tanıtıldığı çalıştayda, UI GreenMetric Temsilcisi Dr. Ruki Harwahyu, Türkiye’de düzenlenen ’UI GreenMetric Temsilcisi Ağı ve 2023 Anketi’ hakkında katılımcılara bilgiler verdi. 2023 yılı GreenMetric sıralamalarında kullanılacak metodoloji ve metodolojideki yeniliklerden bahseden Dr. Ruki Harwahyu; Türk üniversitelerinin GreenMetric’e ilgisinin yoğun olduğunu ve bu ilginin kendilerini sevindirdiğini belirterek, özellikle sürdürülebilirlik ile ilgili olan derslerin müfredatlarda daha çok yer bulmasının ve sürdürülebilirlik ile ilgili bilimsel çalışmalara daha çok destek verilmesinin yararlı olacağını söyledi.

Tecrübeler ve iyi uygulama örnekleri aktarıldı

Çevrimiçi olarak çalıştaya katılan UI GreenMetric Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım, GreenMetric’e katılım ölçütlerini, tarihi süreçteki gelişimini, Türkiye’deki üniversitelerin yıllar içindeki ilerlemesini ve UI GreenMetric Ulusal Türkiye Ağı’nın günlük bilgilerini değerlendirdi. Çalıştay çerçevesinde, HKÜ UI GreenMetric Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Tercan ve Çevre Yüksek Mühendisi Erkan Başaran, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Dış İşleri Koordinatörü Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Börte Köse Mutlu, İYTE Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü Doç. Dr. Hatice Eser Ökten, Ege Üniversitesi GreenMetric Kampüs Koordinatörlüğü Temsilcisi Dr. Sıdıka Tuğçe Dağlıoğlu, GAÜN Kalite Geliştirme Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Derya Özçalışkan, YTÜ Çevre Yüksek Mühendisi Fatma Zehra Şükür ve Erciyes Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü Ofis Temsilcisi Melike Yazman, üniversitelerindeki Sürdürülebilirlik ve GreenMetric faaliyetleri hakkında seminerler vererek katılımcıları bilgilendirdiler.

İki gün süren çalıştay sırasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin çevreci kampüsünü deneyimlemeyi de ihmal etmeyen katılımcılar, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Prof. Dr. Türkay Dereli ve UI GreenMetric Temsilcisi Dr. Ruki Harwahyu ile birlikte yerleşkede yenilenen bisiklet yolunu inceledi.