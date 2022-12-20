Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Aralık ayı meclis toplantısı 2’nci oturumunda MASKİ Genel Müdürlüğünün yapacağı yeni yatırımlarla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, güncel güneş enerji santrali yatırımları noktasında Alaşehir’e inşa edilecek olan 1 megavat gücündeki tesis için ihaleye çıkıldığını, Yunusemre Seyitli’de inşa edilecek olan tesis için ise Cuma ya da Pazartesi günü ihaleye çıkılacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Aralık ayı meclis toplantısı 2’nci oturumunda MASKİ Genel Müdürlüğünün yapacağı yeni yatırımlarla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, güncel güneş enerji santrali yatırımları noktasında Alaşehir’e inşa edilecek olan 1 megavat gücündeki tesis için ihaleye çıkıldığını, Yunusemre Seyitli’de inşa edilecek olan tesis için ise Cuma ya da Pazartesi günü ihaleye çıkılacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Aralık ayı olağan meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesinde güncel yatırımlar ile ilgili bilgi paylaşan Başkan Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde güneş enerji santrali yatırımlarına devam edeceklerini ifade etti. Başkan Ergün, “Enerji ihtiyacımızın karşılanması noktasında güneş enerji santrallerine büyük önem veriyoruz. Manisa merkez atıksu arıtma tesisine ve Seyitli Mahallemize daha önce toplamda 2 megavatlık güneş enerji santralleri kurmuştuk. Bu tesislerimiz faal bir şekilde çalışıyor. Şimdi de Alaşehir ilçemize 1 megavat gücünde bir santral yapacağız. Bu ilçemizdeki içme suyu elektrik giderlerinin bir bölümünü karşılayacağımız tesisin ihalesini 13 Aralık Salı günü gerçekleştirdik. Bu projemizin şu anki tamamlanma bedeli ise 24 milyon 286 bin TL’dir. Ayrıca Yunusemre ilçemiz Seyitli mahallemize kuracağımız 5 megavatlık güneş enerji santralimizin ihalesini Cuma ya da Pazartesi günü yapacağız. Çevreci projelerimiz ile hem doğamızı koruyoruz hem de elektrik giderlerimizi azaltarak bütçemizin daha büyük bir bölümünü yatırım ve hizmetlerimize ayırıyoruz. Şimdiden bu çevreci yatırımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Manisa’mız, yüzünü güneşe döndü diyebiliriz” dedi.