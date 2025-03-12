Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nce 9 yıl önce hayata geçirilen ’Çevreci Komşu Kart’ projesiyle 198 bin 892 ağaç kesilmekten kurtarıldı, 48 milyon 994 bin 610 litre yakıt tasarrufu sağlandı, 49 milyon 594 bin 162 kişiye de oksijen oldu.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin ödüllü ilk Geri Dönüşüm Projesi Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016’da 2 mahallede başladı. Pilot çalışmada elde edilen başarının ardından proje tüm Muratpaşa’da yaygınlaştırıldı. Muratpaşa Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce yürütülen proje, geri dönüşüme katkıda bulunarak doğayı korurken aynı zamanda ilçe sakinlerinin ev ekonomisine de destek oldu. Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşümde farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği proje kısa sürede dünya basınında yer buldu. Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı belediyelerce de uygulanmaya başlandı.

Kesilmekten kurtarılan ağaçlar 49 milyon 772 bin kişiye nefes oldu

Muratpaşa Belediyesi’nin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak hem ekonomiye katkı sağlayan hem de doğayı koruyan projesi Çevreci Komşu Kart’la Nisan 2016’dan bu yana kesilmekten kurtarılan ağaç sayısı 198 bin 892’ye yükseldi. Projeyle ayrıca bugüne kadar karbondioksit salınımının 778 bin 224 kilogram azaltılması sağlanırken kesilmekten kurtarılan ağaçlar 49 milyon 594 bin 162 kişiye de oksijen oldu, 48 milyon 994 bin 610 litre de yakıt tasarrufu sağlandı.

Ev ekonomisine 11 milyon 842 bin lira katkı

Çevreci Komşu Kart’la ayrıca 9 yıl içinde evlerden 24 milyon 680 bin kilogram atık toplandı. Toplanan atık karşılığında 11 milyon 842 bin lira kartlara yüklendi.

Proje ile kaynağında yani evlerde ayrıştırılan atıklar, Çevreci Komşu Kart ekiplerince belli bir ücret karşılığında satın alınıyor. Çevreci Komşu Kart, para kart özelliğiyle Türkiye’nin her yerinde alışverişte, online ödemelerde kullanabilirken biriken bakiye tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.

Çevreci Komşu Kart’ı kullanan ev sayısı ilçede 17 bin 811’e ulaşırken zaman içinde bitkisel atık yağ, elektronik atık ve tekstil atıkları da projeye dahil edildi. Çevreci Komşu Kart, ev ekonomileri için bugüne kadar hiç var olmayan bir kaynak oluşturdu, kesilmekten kurtardığı ağaçlarla doğayı korudu, nitelikli atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak ekonomik değer oluşturdu.