Muratpaşa Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’ı, aralarında büyükşehir belediyeleri Konya, Adana ve Muğla’nın da yer aldığı 43 belediyenin yetkilileri tarafından yerinde inceledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’ı, aralarında büyükşehir belediyeleri Konya, Adana ve Muğla’nın da yer aldığı 43 belediyenin yetkilileri tarafından yerinde inceledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, ‘Atma, biriktir, kazanalım’ sloganıyla Nisan 2016’da iki pilot mahallede uygulanmaya başlandı. Projeyle evlerde yani kaynağında ambalaj atıklarını cam, kağıt, plastik ve metal olarak ayrıştıran ilçe sakinleri, belirli gün ve saatte sokağından geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine ayrıştırdığı atıkları vererek para kazanmaya başladı.

Çevreci Komşu Kart’la ev ekonomileri için bugüne kadar hiç olmayan maddi kaynak oluştururken pilot çalışmalarda elde edilen başarının ardından 2017’de proje tüm ilçeye yayıldı. Nisan 2016’dan 2022 eylül ayı sonuna kadar geçen sürede ilçe sakinleri, Çevreci Komşu Kart’la 7 milyon 751 bin 584 lira kazandı. Aynı süre içinde 20 milyon 96 bin 427 kilogram atık ev ev toplandı. Projeye 2018’de çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verebilecek elektrikli ve elektronik atıklar dahil oldu. Eylül ayı itibariyle 11 bin 438 parça e-atık toplanırken bunun karşılığında 41 bin 638 lira kartlara yüklendi. Ambalaj atıkları ve e-atıklardan sonra 2019’da bitkisel atık yağlar da proje bünyesinde alındı. 32 bin 749 litre bitkisel atık yağ Çevreci Komşu Kart bünyesinde toplandı. İlçe sakinlerinin bitkisel atık yağlardan 60 bin 124 lira kazandı. Geçen yıl tekstil atıkları da projeye alındı. Bu çerçevede 114 bin 602 kilogram tekstil atığı toplandı ve kartlara 219 bin 313 lira yüklendi.

Geçmiş yıllarda sadece anlaşmalı marketlerde kullanabilen Çevreci Komşu Kart, 2021’de yepyeni özellikler de kazandı. Kart, üye iş yeri zorunluluğu olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılmaya başlanırken biriken bakiyeler de bankamatiklerden nakit olarak çekilebilir hale geldi.

"Komşu kart örnek oluyor"

Üniversiteler ve farklı kurum, kuruluşlardan 6 ödül alan Çevreci Komşu Kart projesini bugüne kadar yerinde incelemek üzere 43 belediyeden yetkililer Muratpaşa’ya geldi. Konya, Adana, Muğla gibi büyükşehir belediyeleriyle birlikte Isparta, Kastamonu, Çorum, Düzce gibi il belediyeleri ve ilçe belediyelerine saha operasyonuyla birlikte projenin teknolojik alt yapısı hakkında bilgi verildi. Proje, ‘Efeslim Kart’ adıyla İzmir Selçuk, ‘Komşu Kart’ olarak İstanbul Şişli belediyelerinin de aralarında bulunduğu birçok belediye tarafından da uygulanmaya başlandı.