ZÜBEYDE ANAOKULU'NDA ÖĞRENCİLER YÖRESEL YEMEKLERE TEŞVİK EDİLDİ

Mersin Zübeyde Anaokulu, Mersin'in yemek kültürünü öğrencilere tanıtmak amacıyla 'Yöresel Yemekleri Teşvik' etkinliği düzenledi .

Zübeyde Anaokulu'nda düzenlenen 'Yöresel Yemekleri Teşvik' etkinliğinde Mersin'in yöresel yemeği olan tantuniyi öğrencilere tanıttılar. Öğrencilere tüketim alışkanlığı oluşturmaya çalışan Mersin Zübeyde Anaokulu'nda öğretmen ve öğrenciler etkinlikte keyifli vakit geçirdi. Mersin'de hayata geçirilen etkinliğin amacı Mersin yöresinin yemeklerinin öğrencilere tanıtmak olduğu kaydedildi.

Zübeyde Anaokulu, kaliteli ve çağdaş eğitim farkını her etkinliğinde ortaya koymaya devam ediyor.