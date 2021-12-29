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YENİŞEHİR BELEDİYESİ VİRÜSLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR
Mersin Yenişehir Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
ÇEVRE 29.12.2021, 10:09
Mersin Yenişehir Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe genelindeki ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte eden Yenişehir Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, vatandaşları virüs riskine karşı koruyor.
Korona virüsünün Türkiye’de ilk görüldüğü günden bu yana virüsle mücadele çalışmalarına devam eden Mersin Yenişehir Belediyesi, tedbirleri elden bırakmıyor. Yenişehir Belediyesi dezenfeksiyon ekibi, ilçe genelinde vatandaşların ortak kullandığı alanlarında dezenfekte çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Ekipler, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, ibadethaneleri, aile sağlığı merkezlerini, ATM’leri, siteler ve parklarda yer alan çocuk oyun grupları ile parklarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı spor aletlerini dezenfekte ediyor. Ekiplerin bu çalışması sayesinde vatandaşlar ortak kullanım alanlarını gönül rahatlığı ile kullanabiliyor. Özellikle parklardaki oyun gruplarının büyük bir titizlikle dezenfekte edilmesiyle çocukların virüsle karşılaşma riski en aza indiriliyor. Haftanın 5 günü yaptıkları dezenfekte işlemleri ile ortak kullanım alanlarını daha sağlıklı hale getiren ekipler, virüs riski ortadan kalkıncaya kadar çalışmalara devam edecek.
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