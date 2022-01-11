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YAZ ŞEHRİ MERSİN’DE 2022’NİN İLK KARI YOLLARI KAPATTI

Yaz şehri Mersin’de 2022’nin ilk, mevsimin ise üçüncü kar yağışı bin rakımın üzerindeki yerleşim yerleri başta olmak üzere yaylaları beyaza bürüdü, yolları kapattı.

ÇEVRE 11.01.2022, 09:36 11.01.2022, 11:29
YAZ ŞEHRİ MERSİN’DE 2022’NİN İLK KARI YOLLARI KAPATTI

Yaz şehri Mersin’de 2022’nin ilk, mevsimin ise üçüncü kar yağışı bin rakımın üzerindeki yerleşim yerleri başta olmak üzere yaylaları beyaza bürüdü, yolları kapattı. Kapanan yolların büyük bir bölümü belediyenin karla mücadele ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla kısa sürede açıldı.

Meteoroloji’nin uyardığı yağışlı hava etkisine Mersin de girdi. Kent ve ilçe merkezlerinde kuvvetli yağmur yağışı iki gündür sürerken, Erdemli ilçesine bağlı Sorgun ve Toros Mahalleleri başta olmak üzere bin rakım üzerindeki bir çok bölge de kar etkisini gösterdi. Mevsimin üçüncü ancak 2022’nin ilk kar yağışı yoğun olunca kışın trafiğe kapalı tutulan başta Erdemli-Ayrancı karayolu olmak üzere birçok yol kar altında kaldı. Erdemli Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri yağışın yolları kapattığı Sorgun ve Toros mahallelerinde çalışma yaparak ilk günden başta eğitim kurumları ile hayvancılıkla uğraşanların kullandığı güzergahları ulaşıma açtı.

Öte yandan, Erdemli-Ayrancı arasında ulaşımı sağlayan ancak kış nedeniyle trafiğe kapalı tutulan yol da Toros Mahallesi’ne kadar açıldı. Karaman’ın Ayrancı ilçesi istikametine doğru ise yol kar nedeniyle görünmez oldu.

Karla mücadele çalışmasında görev alan Erdemli Belediyesi iş makinesi operatörlerinden Osman Bilgin, "Erdemli’nin yüksek kesimlerinde etkili bir kar yağışı oldu. Biz de sabahın ilk saatlerinde makinemizi yukarı çıkardık yaylaya. Köylerde okul yollarını öğrencilerin gidecek oldukları bölgeleri açtık şu anda. Yüzde 90’ını açtık yolların, açmaya da devam ediyoruz. Mahalle aralarında evlerin önlerini açıyoruz. Mahsur kalanlar oluyor, hayvancılarımız var şu anda yüksek kesimlerde. Onların da yollarını açıyoruz" dedi.

Sorgun Mahallesi muhtar azalarından Hasan Evci ise, "Gece saatlerinden bu yana şiddetli kar yağışı nedeniyle yollarımız kapandı, belediyeye haber verdik. Belediye personelleri şu an temizleme yapıyor. Yol açısından bir sıkıntımız yok şu anda, yollarımız temizlendi. Beklenen kar yağdı" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Kerim Uslu, "Burası Büyük Sorgun köyü, Torosların zirvesinde 1300 rakım bir yerdeyiz. Kar yağışı gece başladı, yeni durdu. Çok güzel oldu ortalık suya doydu. Yollarımızı 4-5 tane greyder gelip açtı. Mahallelerimizi de açtı çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

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