YARALI ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI
Mersin’in Erdemli ilçesinde belediye personellerinin bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.
Mersin’in Erdemli ilçesinde belediye personellerinin bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.
Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi’nin kapısında yaralı bir şahin bulan belediye personelleri yaralı kuşa ilk müdahalede bulundu. Ardından yaralı şahin, Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne tedavisi yapılmak üzere teslim edildi.
“Tedavisinin ardından doğaya bırakılacak"
Yaralı şahini görür görmez harekete geçtiklerini belirten Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran, “Sabah mesaiye geldiğimizde Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi’nin kapısında bu yaralı şahinimizle karşılaştık. Tabi hemen onu içeriye alarak kanadından yaralandığının farkına vardık ve ilk müdahaleyi yaptık. Şimdi Doğa Koruma Müdürlüğü’ne bağlı Erdemli istasyonundaki arkadaşlarımıza hemen bilgilerini vererek kendilerine teslim edeceğiz. İnşallah en kısa sürede tedavi olduktan sonra doğaya tekrar bırakılacak” dedi.
Boran, yaralı şahinin tedavi sürecini yakından takip edeceklerini de kaydetti.
Yaralı şahinin ise tedavisine Tarsus’taki hayvan bahçesinde devam edileceği öğrenildi.
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