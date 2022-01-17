VERENEL DERNEĞİNDEN SURİYE'YE İNSANİ YARDIM
Verenel Derneği Mersin temsilciliğinin başlattığı "Kardeşlik Kervanı Suriye Yolunda" kampanyası ile Suriye'de çadırlarda dağıtılmak üzere 1 tır battaniye yardımı gönderdi.
Verenel Derneği Mersin temsilciliğinin başlattığı "Kardeşlik Kervanı Suriye Yolunda" kampanyası ile Suriye'de çadırlarda dağıtılmak üzere 1 tır battaniye yardımı gönderdi.
Suriye için yardım çalışmalarına aralıksız devam eden Verenel Derneği Mersin temsilciliği "Kardeşlik Kervanı Suriye Yolunda" kampanyası ile binler vatandaşa destek oldu.
Suriye'de çadırlarda dağıtılmak üzere 1 tır battaniye yardımı gönderildiğini söyleyen Verenel Derneği Mersin Temsilcisi Muhammed Yusuf Aygün, "Komşumuz Suriye'de her gün açlıktan ve soğuktan ölüm haberleri gelmeye devam etmekte. İnsanlar temel ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılayamamaktadır. Derneğimiz olarak da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. 7'den 70'e el ele vererek kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.
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