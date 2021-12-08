VALİ SU, YANAN ORMAN ALANLARINDA FİDAN DİKTİ

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde yaz döneminde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarına katılarak fidan dikti.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, Aydıncık Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında geçtiğimiz yaz döneminde yangın sonucu tahrip olan ormanlık alana keçiboynuzu fidanı dikilerek ağaçlandırmalara başlandı.

Yerleşim alanları çevresindeki yanan orman alanlarında arazi hazırlığı sürerken bir yandan da dikim çalışmalarına devam ediliyor. Yerleşim alanlarına bitişik yanmış orman alanlarına özellikle yangını yavaşlatıcı özelliği olan fidan türleri yanında, meyvesinden de faydalanılan keçiboynuzu, badem gibi fidanlar dikiliyor. Yine yangını yavaşlatmak amacıyla servi fidanı da dikiliyor.

Fidan dikimine, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun yanı sıra Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü personeli, ilçe müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Su, müdürlerle birlikte tahrip olan alanlara fidan dikerek can suyunu verdi.

Aydıncık ilçe merkezinde yangın sonucu tahrip olan yaklaşık 70 hektar alandaki fidan dikimi tamamlandığında yaklaşık 100 bin adet keçiboynuzu dikilmiş olacak.

Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünün fidan dikimlerini de denetleyen Bölge Müdürü Akduman, fidan dikim işçileriyle sohbet ederek çalışmaları kontrol etti.