VALİ SU: “YANAN BÖLGELERDEN DAHA FAZLA ALANI AĞAÇLANDIRDIK”

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı, Vali Su başkanlığında yapıldı. Valilik Turuncu Salonda gerçekleştirilen toplantıda, orman yangınları ile mücadelede etkinliği artırmak, orman yangınlarıyla mücadelede mevcut önlem ve müdahale teknikleri yanında, farklı yaklaşımların ve ilave stratejilerin geliştirilmesi konuları ele alındı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ile il müdürleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer katıldı.

Vali Su, toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 yılında küresel ısınmaya bağlı olarak dünya genelinde çok büyük yangınların meydana geldiğini anımsattı. Su, “İlimizde geçen yıl yaklaşık 9 bin hektarın üzerinde alanımız yandı. Zarar gören alandan daha fazla, yaklaşık 10 bin hektarın üzerinde alanı ağaçlandırdık ve 5 milyon 300 bin fidanı toprakla buluşturduk” dedi.

Geçen yıl Mersin’de meydana gelen yangın nedeniyle oluşan zararların giderilerek, tüm yaraların sarıldığını ifade eden Su, yangınların önlenebilmesi için bu yıl da çok ciddi tedbirlerin alınacağını belirterek, yangınsız bir sezon olmasını temenni etti.

Orman Bölge Müdürü Akduman’ın, yapılan faaliyetler, orman yangınlarına ait istatistiki veriler ile orman yangınlarıyla mücadele organizasyonu hakkında bilgi verdiği toplantı, alınan komisyon kararlarının okuması ile sona erdi.