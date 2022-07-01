VAİLLANT '' KÜÇÜK AKBABALARI KORUMA PROJESİ '' İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Vaillant Türkiye ile Doğa Derneği ortaklığında 2015 yılından bu yana devam eden Küçük Akbabaları Koruma Projesi’nde yılın ilk çeyreğinde koruma ve farkındalık çalışmalarına odaklanıldı. Mersin’de düzenlenen panel ve söyleşilerle, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan küçük akbabaların dünyamız için önemine dikkat çekildi. Çalışmalara Mersin Üniversitesi de destek verdi.

Vaillant Türkiye ve Doğa Derneği iş birliğinde 2015 yılında başlatılan Küçük Akbabaları Koruma Projesi, 2022 yılında da devam ediyor. Mersin bölgesinde Vaillant Türkiye desteğiyle yürütülen projede yılın ilk üç ayında; kış döneminde küçük akbabaların Türkiye’de olmaması ve konargöçerlerin kış yurtlarında olması nedeniyle koruma ve farkındalık çalışmalarına odaklanıldı. Kış yurtlarındaki konargöçerlerin, bölgelerindeki yaban hayvanları hakkında devamlı bilgi akışı sağladığı söz konusu dönemde, Mersin Kültürhane ile “Doğa Muhabbetleri” serisine devam edildi. Çoban Ağı, bölge doğası hakkında bilgilerin yerelde yaşayan kişiler tarafından toplandığı ve toplanırken de farkındalığın sağlandığı bir iletişim ağı niteliği kazandı.

Üniversite ile iş birliği çalışmalarına zemin oluşturuldu

Mersin’in farklı ekosistemleri barındıran coğrafi konumu ile büyük öneme sahip olduğunu belirten Vaillant Group Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Atan, “Biyoçeşitlilik açısından oldukça zengin olan bölgede, zenginliği korumanın, yaşatmanın en önemli yolunun yerelde korumadan geçtiği bilinci ile Mersin’deki tüm paydaşlarla düzenli görüşmeler gerçekleştiriyor, bilgi aktarımı konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta küçük akbabalar olmak üzere tüm ekosistem süreçlerinin takip edilmesi, korunması ve sürekli bilgi aktarımlarının gerçekleşmesi için oluşturulan Çoban Ağı sisteminde sadece çobanlar değil yereldeki kamu kurumlarından, yöre halkına kadar ilgili tüm paydaşlar yer alıyor. Her dönem düzenli olarak bilgi akışlarının sağlandığı Çoban Ağı sistemini anlatan bir film hazırladık ve bu filmi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak daha fazla kişiyle etkileşim kurmayı ve farkındalık oluşturmayı hedefledik. Doğa korumanın önemli diğer ayağı olan kanuni yaptırımlar için Mersin Barosu ile yaptığımız ortak çalışmalar ve farkındalık için doğa ve kuş gözlem uygulamaları büyük etki bıraktı. Mersin Üniversitesi ile ilerleyen dönemlerde iş birliği çalışmalarına da zemin oluşturuldu” dedi.

Uzaktaki sürüler ve farklı yaban hayvan türleri tespit edildi

İlk çeyrekte yapılan çalışmalar sonucunda o bölgede nadir görülen kızıl akbaba kaydının da alınmaya devam ettiğini dile getiren Doğa Derneği Genel Koordinatörü Serdar Özuslu, “Devamlı iletişim halinde bulunduğumuz Mersin’deki konargöçerler bölgenin coğrafi konumu sebebi ile yaz başına kadar kış yurtlarında kalıyor. Konargöçerleri kış yurtlarında ziyaret etmeye devam ettik. Karşılaştığımız kızıl akbaba, 2,5 metreden fazla kanat açıklığına sahip. Bu akbaba türü yüksek dağlara kar yağdığında besin bulabilmek için konargöçerler gibi daha aşağı rakımlara iniyor. Kış aylarında da kızıl akbabalar konargöçerleri takip etmeye devam ediyor. Öte yandan, özellikle kadınların tercih ettiği dürbün ile gözlem sayesinde uzaktaki sürüleri ve diğer yaban hayvan türlerini tespit etme olanağı bulduk. Türkiye için nadir bir tür olan çizgili sırtlan türünün varlığına bu şekilde rastladık. Geçmiş dönemden bu yana çizgili sırtlanları özellikle sert kış zamanlarında leş ile beslenirken gözlemleyenlerin olduğu bilgisine ulaştık. Bu alandaki çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.

“Doğa Muhabbetleri” Youtube’dan canlı yayınlanacak

Çalışmalar kapsamında ayrıca, süzülerek göç eden geniş kanatlı kuş türleri için tehdit oluşturan elektrik çarpmalarına engel olabilmek adına, tehlikeli direkler belirlendi ve izolasyonları gerçekleştirildi. Farkındalık çalışmaları kapsamında ise Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’nun organize ettiği panelde; Mersin’in doğası, konargöçer kültür ile ilişkisi hakkında sunum gerçekleştirildi. Sunumda, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve ilerleyen süreçte planlanan uygulamalar hakkında bilgi verildi. Kültürel çalışmaları ve doğa farkındalık konularını önemseyen yerel bir işletme olan Kültürhane Kafe iş birliğindeki “Doğa Muhabbetleri” serisine devam edildi. Söyleşilerin Youtube’dan canlı ve interaktif olarak yayınlanması konusunda adım atıldı.

Mersin Üniversitesi ile biyoçeşitlilik çalışmalarına dikkat çekildi

Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen “İklim ve Yaşam Kültürü” Torosların Yaşayan Miras ve Alanları ve Geleceği Paneli, Doğa Derneği desteği ve katılımı ile gerçekleşti. Panelde, Bolkar Dağı, konargöçerler ve biyoçeşitlilik çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı. Üniversite konferans salonunda gerçekleşen panele, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Panelde Mersin doğasını koruma çalışmaları kapsamlı olarak aktarıldı. Ayrıca yine Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Doğa Derneği iş birliğinde “Bolkar Dağı Konargöçerlere Emanet“ fotoğraf sergisi düzenlendi.