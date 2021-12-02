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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK LİMONU 2 KİLO 40 GRAM
Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı.
ÇEVRE 02.12.2021, 09:58 02.12.2021, 10:32
Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı.
İlçeye bağlı Atayurt Mahallesi’nde limon bahçelerine giderek budama işi yapan Hüseyin Haskan, girdiği limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu. Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan’ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.
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