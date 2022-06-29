TEDAVİ İÇİN GETİRİLEN LEYLEK, DOĞA PARKI’NDA YUVA YAPTI
Mersin’in Tarsus ilçesinde tedavi için getirilen leylek, Doğa Parkı’na yuvasını yaptı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde tedavi için getirilen leylek, Doğa Parkı’na yuvasını yaptı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Tarsus Doğa Parkı, onlarca tür hayvana ev sahipliği yaparken, bir taraftan da göçmen kuşlar için de sıcak bir yuva oluyor.
Milli Parklar ve Doğa Koruma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunduktan sonra tedavi için Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı veteriner kliğine teslim edilen dişi leylek, tedavisinin tamamlanmasının ardından parktan ayrılmadı.
Burada bir başka leylekle çiftleşen anne leylek, Tarsus Doğa Parkı’nda diğer kanatlı hayvanlar için yapılan devasa kafesin üst bölümüne yuva yaptı. 3 yavru leyleğin bulunduğu yuva gelen ziyaretçilerin de büyük ilgisini çekiyor.
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