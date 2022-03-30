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TARSUS'TA ORMAN YANGINI
Mersin'in Tarsus ilçesinde orman yangını çıktı.
ÇEVRE 30.03.2022, 17:03
İlçeye bağlı Sandal Mahallesi Ayvalık mevkiinde fıstık çamı ormanında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını vatandaşlar ihbar etti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Mersin Büyükşehir Tarsus itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: İHA
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