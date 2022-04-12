TARSUS'TA BELEDİYE ARAZİLERİNDE KUNDURU BUĞDAYI YETİŞTİRİLİYOR

Bu kapsamda belediye arazilerinde yetişen ve ekipler tarafından gerekli kontrollerinin sağlandığı kunduru buğdayı, hasat sonrası çiftçilere ücretsiz dağıtılacak ve belediye ekmek fırınında kullanılacak.

Çukurova'nın bereketli topraklarında Ata ve yerli tohumların yaygınlaştırması için çalışmalarını akademik bilgiler ışığında sürdüren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında belediye arazilerine ekilen kunduru buğdayında kontrol işlemleri gerçekleştirdi. Ekim süreci boyunca sürümünü, gübrelemesini ve hastalıklara karşı ilaçlama işlemlerini gerçekleştiren ekipler, 35 dekarlık alana ekilen ve hasat sürecine bir buçuk ay kalan buğdayların gerekli arazi kontrollerini sağladı. Buğdayların doğum aşamasına geldiği süreçte Tarsus Belediyesi ziraat mühendisleri tarafından yapılan incelemelerin yapıldığı buğdaylar bir buçuk ay sonra hasat edilecek. Yetişecek tohumlar ile elde edilen ürünün bir kısmı yeniden muhafaza altına alınarak bir sonraki ekim sezonu için saklanacak, kalan bölümün ise öğütüldükten sonra un olarak dar gelirli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak ve belediye ekmek fırınında kullanılacak.

Tarımsal Hizmetler Müdürü ve ziraat mühendisi Nadir Ernariçi, "Tarsus Belediyesi olarak, Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın talimatları doğrultusunda yerli ve ata tohum projesi kapsamında sürdürdüğümüz buğday arazisindeyiz. Şu anda çeşitlerdeki verimlilik istenilen düzeyde ve ilerleyen süreçlerde hasadımız ile ilgili çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Gerekli kontrol işlemlerini sağladıklarını belirten ve tohumların verimine değinen ziraat mühendisi Mehmet Özer, "Teknik işlemlerini gerçekleştirdiğimiz arazideyiz. Bugün buğday tohumumuzun gerekli arazi kontrollerini sağlıyoruz. İlk olarak tohum ekimi yapılmadan önce arazide sürüm işlemlerini gerçekleştirdik, taban gübresi attık ve ilaçlamalarını tekrarladık. Yaklaşık bir buçuk ay sonra hasadı var. İlaçlama işlemleri devam edecek. Buğdaylar şu an doğum aşamasında, verimlilik çok iyi. Arazide deneme alanı da kurup Yakamoz, Osmaniye ve Ekinoks buğday çeşitlerinin de ekimi yaptık. Bu sayede kontrol edecek ve çiftçilerimize bilgilendirmeler yapacağız. Diğer arazilerde de karakılçık ve Adana 99 buğday çeşitleri var" diye konuştu.