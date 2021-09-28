SURİYE KAYNAKLI PETROL ATIKLARI BU KEZ ERDEMLİ’DE GÖRÜLDÜ

24 Ağustos’ta Suriye’de bulunan bir termik santralden denize sızan ve 15 bin ton olduğu bildirilen petrol, Doğu Akdeniz sahillerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye’de ilk olarak Hatay Samandağ ve Adana Karataş sahillerinin yanı sıra Mersin’in doğusunda bulunan Tarsus ve Akdeniz ilçesi sahillerine vuran petrol atıkları, şimdi de kentin batısında yer alan Erdemli sahillerini etkiledi.

Erdemli’de Limonlu Mahallesi sahilinde görülen petrol atıklarına karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi harekete geçti. Muhtarlık İşleri Dairesi koordinesinde Park ve Bahçeler Dairesi personeli tarafından yürütülen temizlik çalışmasıyla kıyıya vuran petrol atıkları temizlendi.

“Denetimlerimizi sürdürürken petrol atığına rastladık”

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Zeki Aksoy, Erdemli’de yürütülen çalışmayla ilgili bilgiler vererek, “Şu an Limonlu sahilindeyiz. Her türlü kirlilik konusunda rutin denetimlerimizi sürdürürken petrol atığına rastladık. Maalesef bu petrol atıkları kıyılarımıza kadar geliyor. Biz de bu konuda sürekli alarm halindeyiz. İlk tespitimiz Limonlu sahilindeydi. Kocahasanlı yönüne doğru temizliğe devam ediyoruz” dedi.

“Silifke sahilimizi de kontrol altında tutuyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Sahil Denetim ve Tatil Yerleri Şube Müdürü Resul Özpınar ise Erdemli’de görülen petrol atıklarıyla ilgili durumu değerlendirerek, “Burada da atık söz konusu ama çok yoğun bir durum yok. İnsanlarımızın denize girmesini etkileyecek bir yapıya sahip değil. Şu anda vatandaşlarımız denize girebiliyor. Aynı zamanda Silifke sahilimizi de kontrol altında tutuyoruz. Şu anda orada atıkla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Burada tek tük petrol atıklarına rastlandı. Bunların temizliği personellerimiz tarafından yapıldı ve yapılmaya devam ediyor” diye konuştu.