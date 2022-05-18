SİLİFKE’DE ÜRETİM BÖLGELERİNİN YOLLARI ASFALTLANIYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli üretim merkezlerinin yollarını iyileştirmeye devam ediyor. Özellikle tarımsal üretim yapan mahalleler ve grup yollarında çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesinde önemli bağlantı noktalarını da yeniliyor.

Havanın ısınmasıyla birlikte üretimi yoğun mahallelere öncelik tanıyan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Mersin’in batı ilçelerinde çalışmalarına hız verdi. Çalışmaların sürdüğü ilçelerden birisi de Silifke ilçesi oldu.

4 mahalle için önem taşıyan yollar asfaltlandı

Mersin’de çilek, muz, limon, nar, erik, kayısı, elma gibi farklı ürünlerin yetiştiği bölgelerden biri olan Silifke’de çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir ekipleri, Keşlitürkmenli- Ovacık yolunda 3 kilometrelik yolda çift kat sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin daha sonraki rotası ise önemli tarihi anıt mezarların olduğu Demircili Mahallesi oldu. Ekipler, Demircili-Yenibahçe Mahallesi arasındaki 2,6 kilometrelik yolda yoğun mesai harcayarak önce zemin sıkılaştırma ve iyileştirme işlemi yaptı, ardından yolu asfaltladı. 6 kombi, 3 distribütör, 1 silindir ve 1 vabıl ile çalışma gerçekleştiren ekipler, 2022 yılı yaz dönemi asfalt programı kapsamında çalışmalarını devam ettirecek.