SİLİFKE'DE ÜRETİM BÖLGELERİNİN YOLLARI ASFALTLANIYOR

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, havanın ısınmasıyla birlikte üretimi yoğun mahallelere öncelik tanıyan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Mersin’in batı ilçelerinde çalışmalarına hız verdi. Çalışmaların sürdüğü ilçelerden birisi de Silifke ilçesi oldu.



4 mahalle için önem taşıyan yollar asfaltlandı

Mersin’de çilek, muz, limon, nar, erik, kayısı, elma gibi farklı ürünlerin yetiştiği bölgelerden biri olan Silifke’de çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Keşlitürkmenli- Ovacık yolunda 3 kilometrelik yolda çift kat sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin daha sonraki rotası ise önemli tarihi anıt mezarların olduğu Demircili Mahallesi oldu. Ekipler, Demircili-Yenibahçe mahalleleri arasındaki 2,6 kilometrelik yolda yoğun mesai harcayarak önce zemin sıkılaştırma ve iyileştirme işlemi yaptı, ardından yolu asfaltladı. 6 kombi, 3 distribütör, 1 silindir ve 1 vabıl ile çalışma gerçekleştiren ekipler, 2022 yılı yaz dönemi asfalt programı çerçevesinde çalışmalarını devam ettirecek.