SERVET TAZEGÜL SPOR SALONU, YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Servet Tazegül Spor Salonu’nun bakım ve onarım ve yenileme çalışmaları başladı.

Özellikle 17. Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yatırım ve Tesisleşme hamleleriyle örnek gösterilen Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bünyesinde hizmet veren Olimpik standartlardaki tesislerde bakım onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

İl Müdürlüğü bünyesindeki Servet Tazegül Spor Salonu’nda başlatılan bakım onarım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, yapılan çalışmalarla alakalı tesis amiri Yılmaz Kılıç’tan bilgi aldı.

İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde yapılan bakım onarım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Demir, “Akdeniz oyunlarında ilimize kazandırılan Olimpik standartlardaki tesislerimizden birisi olan Servet Tazegül Spor Salonumuzda çalışmalarımıza başladık. En kısa zamanda çalışmaları tamamlayıp tesisimizi sporcu ve vatandaşlarımızın hizmetine tekrar açacağız.” dedi.