SERTAVUL GEÇİDİ’NDE KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR
İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan Sertavul Geçidi’nde karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan Sertavul Geçidi’nde karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Trafik ekipleri geçitten zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Tır ve büyük araçlara ise kesinlikle geçiş izni verilmiyor. Kar yağışı, tipi ve sis böyle devam ederse Sertavul yolu ulaşıma kapanacağı bildirildi. İlçenin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi görevlileri, yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle şu an kırsal mahalle yollarının yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği ve yolda kalan vatandaşlara da yardım edildiği bildirildi.
Bu arada, Mersin’in Mut ilçe merkezine 6 yıl sonra kar yağdı. Mut ve Gülnar ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.
Şehir merkezine en son 2016 yılında kar yağmıştı.
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