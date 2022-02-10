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SERTAVUL GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI
Akdeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.
ÇEVRE 10.02.2022, 11:17 10.02.2022, 11:50
Akdeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Sertavul Geçidi’nde gündüz saatlerinden itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Sertavul Geçidi, kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karaman Mut güzergahında D-715 yolunda bulunan bin 650 rakımlı geçit dün de tır geçişine kapatılmıştı.
Karayolları ekiplerinin yolun yeniden açılması için çalışmaları sürüyor.
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