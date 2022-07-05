ORMANLARDA DUMANSIZ YANGINA KARŞI BİYOLOJİK MÜCADELE

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce ormanlara zarar veren kabuk böceklerine karşı biyolojik mücadele çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalışma özellikle 2021 yılında Silifke ve Gülnar orman işletme müdürlüklerinde oluşan orman yangını sonucunda yanan sahalarda ve bu yanan sahalara mücavir orman sahalarında, 'dumansız orman yangını' olarak tanımlanan ve ağaçları kurutarak hayatiyetine son veren sekonder kabuk böceklerinin popülasyonunu baskılamak amacıyla yürütüldü. Çalışma çerçevesinde Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarında üretilen 2 bin adet kabuk böceği yırtıcısı Thanasimus formicarius larvası, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Veysel Önen, Entomolog Mehmet Kaplan, laboratuvar teknik personeli ve ilgili işletme müdürlüğü personelleri eşliğinde yanan sahalara bırakıldı.



Bu çerçevede, araziden toplanan yaklaşık 400 adet kabuk böceği genel yırtıcısı Thanasimus formicarius ergini, Davultepe Üretim Laboratuvarına getirilerek nisan ayı sonu itibariyle üretimine başlandı. Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün kontrolünde Davultepe Orman İşletme Şefliğince 2 bin adet olarak planlanan Thanasimus larvaları, kabuk böceği zararı görülen ormanlık alanlara temmuz ayı itibariyle salınmaya başlandı.