ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE GÖNÜLLÜLERİ VE JANDARMAYA EĞİTİM

Bu çerçevede, yangınla mücadele ekiplerine destek vermek isteyen gönüllüler ile jandarmaya eğitim verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mut Orman İşletme Müdürlüğünce "Vatanı Korumaya Ben De Varım" sloganıyla orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü olmak isteyenlere eğitim verildi.

Ayrıca Mut İlçe Jandarma Komutanlığının talepleri doğrultusunda jandarma personeline de eğitim verilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Eğitimde, Mut Orman İşletme Müdürü Necmi Poscu ve Orman İşletme Şefi Faruk Yirik tarafından orman yangınlarında müdahale teknikleri, iş güvenliği, ekipmanlar ve ekipmanların kullanımı konuları teorik olarak verilerek, yangın müdahale araçları tanıtıldı ve katılımcılara yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.