OKUL BAHÇELERİ YENİLENİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol yenileme çalışmalarının yanında okul bahçelerinde de asfaltlama yapıyor. Ekipler, bu kapsamda merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi Zübeyde Hanım İlkokulu içinde sıcak asfalt çalışması yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kentin cadde ve bulvarlarında sürdürdüğü asfalt çalışmalarını okul bahçelerine de taşıdı. Çalışmalar kapsamında ekipler, Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi Zübeyde Hanım İlkokulu içinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. 5 kamyon, 1 finişer ve 2 silindirle sürdürülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, öğrencilerin kullanımına sunuldu. Okul bahçesi içerisinde deforme olan beton kaldırımlar da ekipler tarafından yenilendi.

Büyükşehir Belediyesinin öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için okul bahçelerinde yürüttüğü fiziki iyileştirme çalışmalarının, plan ve program dahilinde devam edeceği bildirildi.